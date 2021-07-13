Абрамович готов выделить огромную сумму на трансфер Холанда
"Челси" всерьез настроен на покупку форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
По сведениям Foot Mercato, владелец "аристократов" Роман Абрамович готов выделить на трансфер 20-летнего норвежца 175 миллионов евро, при том, что "Боруссия" оценила игрока в 160 миллионов евро.
Отмечается, что Абрамовича Холанд является основной целью. Никаких альтернативных вариантов он не рассматривает.
В прошлом сезоне на счету Холанда 41 гол и 10 ассистов в 41 игре.
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