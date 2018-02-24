Абрамович хочет сохранить Азара

Владелец "Челси" Роман Абрамович намерен до конца бороться за вингера Эдена Азара.

Как сообщает Tribalfootball, клуб, чтобы избежать ухода одного из ключевых игроков, готов повысить бельгийцу зарплату до 17 миллионов евро в год.

Действующий контракт Азара с "Челси" рассчитан до лета 2020 года.

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