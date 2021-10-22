Абрамович хочет вернуть Азара в "Челси"
Фото твиттер Эдена Азара
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар может снова стать игроком "Челси", сообщает El Nacional.
По информации источника, на возвращении бельгийца на "Стэмфорд Бридж" лично настаивает владелец английского клуба Роман Абрамович.
Сейчас стороны ведут переговоры о возможном трансфере 30-летнего футболиста. "Синие" готовы заплатить за него не более 50 миллионов евро.
Азар перешёл в "Реал" летом 2019 года из "Челси" за 115 миллионов евро. В его активе 5 голов и 9 ассистов в 51 матче.
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