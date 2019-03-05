Абрамович и Федун попали в список 20 богатейших бизнесменов России

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Абрамович и Федун попали в список 20 богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал топ-20 богатейших людей в России.

В список попали владелец "Спартака" Леонид Федун, его бюджет составляет 8,7 миллиарда долларов, также хозяин "Челси" Роман Абрамович, в его активе 12,4 миллиарда долларов. 

В рейтинг также вошли Вагит Алекперов (20,7 миллиарда долларов), Геннадий Тимченко (20,1 миллиарда долларов), Алишер Усманов (12,6 миллиарда долларов), Михаил Прохоров (9,8 миллиарда доларов), Виктор Рашников (8,9 миллиарда долларов), Дмитрий Рыболовлев (6,8 миллиарда долларов), а также Сулейман Керимов и семья (6,3 миллиарда долларов). 

Федун приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в  2003 году. Московский клуб занимает 4 место турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 29 баллов.

Абрамович стал владельцем лондонского клуба также в 2003 году. Его команда в чемпионате Англии расположилась на 6 месте, набрав 56 очков.

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