Абрамович из-за увольнения тренеров в "Челси" потерял около 110 млн евро

Хозяин "Челси" Роман Абрамович любит досрочно разрывать контракты с главными тренерами. Однако, это вынуждает его платить специалистам большие неустойки. Всего из-за увольнений главных тренеров россиянин потерял 110 миллионов евро, сообщает Footmercato.

Недавно "аристократы" распрощались с Фрэнком Лампардом. Компенсация англичанину составила около 7 млн евро при его зарплате в 4,5 млн евро.

Клаудио Раньери получил 7 млн ​​евро, Аврам Грант 6,5 млн евро, Луис Фелипе Сколари 14 млн евро, Карло Анчелотти 7 млн ​​евро, Андре Виллаш-Боаш 15 млн евро, Роберто Ди Маттео 12 млн евро и 9 млн евро Антонио Конте.

Самую большую неустойку получал Жозе Моуринью. Его увольняли дважды. В 2007 году он получил 20 млн евро и 10,5 млн евро в 2015 году после его второго срока в 2015 году.