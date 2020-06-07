Абрамович купил знаменитую картину Мунка за 120 миллионов долларов

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Абрамович купил знаменитую картину Мунка за 120 миллионов долларов

Российский Бизнесмен и владелец "Челси" Роман Абрамович приобрел картину Эдварда Мунка "Крик" за 120 миллионов долларов. Таким образом, картина стала самой дорогой в мире.

Торги проходили в Нью-Йорке 2 мая на аукционе Sotheby's. Стартовая цена картины составляла 50 миллионов долларов. Всего за 15 минут из семи претендентов остался лишь один - инкогнито проводивший торги по телефону. Позже стало известно, что картину купил Абрамович.

Вырученные средства будут направлены на строительство нового музея, гостиницы и центра искусств в Норвегии.

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