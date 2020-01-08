Абрамович лично хочет видеть Чалова в ЦСКА

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Абрамович лично хочет видеть Чалова в ЦСКА

Владелец лондонского "Челси" российский олигарх Роман Абрамович является поклонником игры нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, бизнесмен лично хочет видеть форварда в составе своей команды. В составе "аристократов" Чалов может стать заменой французу Оливье Жиру, который в январе, скорее всего, покинет клуб.

Ранее сообщалось, что ЦСКА оценивает своего игрока в 30 миллионов евро. Также им интересуются "Кристал Пэлас" и "Брайтон".

В нынешнем сезоне 21-летний Чалов провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

Не пропустите: "Челси" готов включить Жиру в сделку по форварду "Лиона". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
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