Абрамович лично хочет видеть Чалова в ЦСКА
Владелец лондонского "Челси" российский олигарх Роман Абрамович является поклонником игры нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, бизнесмен лично хочет видеть форварда в составе своей команды. В составе "аристократов" Чалов может стать заменой французу Оливье Жиру, который в январе, скорее всего, покинет клуб.
Ранее сообщалось, что ЦСКА оценивает своего игрока в 30 миллионов евро. Также им интересуются "Кристал Пэлас" и "Брайтон".
В нынешнем сезоне 21-летний Чалов провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
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|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|21
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|6
|Тоттенхэм
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|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
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|Шеффилд Юнайтед
|20
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|9
|Кристал Пэлас
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|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
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|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
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|14
|Брайтон & Хоув Альбион
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|15
|Бернли
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|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
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|Астон Вилла
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|Борнмут
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