Абрамович лично проследит за игрой Лукаку на клубном чемпионате мира
Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен
Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович будет следить за игрой бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в матчах клубного чемпионата мира, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, российский олигарх надеется на победу "Челси" на турнире, а также ожидает, что Лукаку внесет вклад в успех команды.
28-летний Лукаку перешел в "Челси" летом 2021 года из "Интера". Сумма трансфера составила 113 миллионов евро. В нынешнем сезоне бельгиец провел за лондонский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
В 1/2 финала клубного чемпионата мира "Челси" сыграет с "Аль-Хилалом" из Саудовской Аравии. Матч состоится 9 февраля.
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