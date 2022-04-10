Абрамович может купить испанский топ-клуб
Российский олигарх Роман Абрамович может купить "Валенсию", сообщает El Desmarque.
Данную информацию подтвердил Мигель Сорио, который также хочет купить клуб.
"Нынешний владелец "Валенсии" Питер Лим пытался продать клуб в Лондоне за 250 миллионов евро, но его постигла неудача. Недавно он сообщил в прессу, что у него есть предложения от меня и русского олигарха из "Челси", - говорится в письме Сорио.
Напомним, что несколько недель назад Абрамович объявил о предстоящей продаже "Челси". Данное решение бизнесмен принял из-за наложенных на него санкций.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18