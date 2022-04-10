Абрамович может купить испанский топ-клуб

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Абрамович может купить испанский топ-клуб

Российский олигарх Роман Абрамович может купить "Валенсию", сообщает El Desmarque.

Данную информацию подтвердил Мигель Сорио, который также хочет купить клуб.

"Нынешний владелец "Валенсии" Питер Лим пытался продать клуб в Лондоне за 250 миллионов евро, но его постигла неудача. Недавно он сообщил в прессу, что у него есть предложения от меня и русского олигарха из "Челси", - говорится в  письме Сорио.

Напомним, что несколько недель назад Абрамович объявил о предстоящей продаже "Челси". Данное решение бизнесмен принял из-за наложенных на него санкций.

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