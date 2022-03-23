Абрамович может купить клуб из Турции
Российский олигарх Роман Абрамович может купить из турецкой Суперлиги, сообщает CNN Turk.
По информации источника, Абрамович через посредников ведет переговоры с владельцем "Гезтепе" Мехметом Сепилом и в ближайшее время сам Сепил встретится с представителем россиянина.
Ранее владелец турецкого клуба объявил, что покидает пост президента клуба.
В чемпионате Турции "Гезтепе" идет на 18-м месте, имея в своем активе 27 очков после 30 туров.
Ранее Абрамович выставил на продажу "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24