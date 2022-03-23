Абрамович может купить клуб из Турции

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Абрамович может купить клуб из Турции

Российский олигарх Роман Абрамович может купить из турецкой Суперлиги, сообщает CNN Turk.

По информации источника, Абрамович через посредников ведет переговоры с владельцем "Гезтепе" Мехметом Сепилом и в ближайшее время сам Сепил встретится с представителем россиянина.

Ранее владелец турецкого клуба объявил, что покидает пост президента клуба.

В чемпионате Турции "Гезтепе" идет на 18-м месте, имея в своем активе 27 очков после 30 туров.

Ранее Абрамович выставил на продажу "Челси".

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