Абрамович может "насолить" землякам из "Зенита"

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Абрамович может "насолить" землякам из "Зенита"Лондонский "Челси" намерен перехватить у питерского "Зенита" одну из трансферных целей "сине-бело-голубых".

Как информирует Football Italia, "аристократы" нацелились на защитника итальянской "Ромы" Костаса Маноласа, который был близок к переходу в российский клуб. За 26-летнего бека лондонскому клубу придется заплатить 35 млн евро, которые требуют за своего игрока "волки".

Напомним, переход Маноласа в "Зенит" оказался под угрозой срыва. | soccernews.ru

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