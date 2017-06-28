Абрамович может "насолить" землякам из "Зенита"

Лондонский "Челси" намерен перехватить у питерского "Зенита" одну из трансферных целей "сине-бело-голубых".

Как информирует Football Italia, "аристократы" нацелились на защитника итальянской "Ромы" Костаса Маноласа, который был близок к переходу в российский клуб. За 26-летнего бека лондонскому клубу придется заплатить 35 млн евро, которые требуют за своего игрока "волки".

Напомним, переход Маноласа в "Зенит" оказался под угрозой срыва. | soccernews.ru