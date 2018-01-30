Абрамович может отпустить Азара в "Реал"

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Абрамович может отпустить Азара в "Реал"Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович может отпустить вингера своей команды Эдена Азара в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, на такой шаг российский бизнесмен будет готов пойти в случае, если появится реальная угроза ухода бельгийца в стан конкурентов "аристократов" - "Манчестер Сити". При этом изменить позицию чемпиона Англии в этом вопросе не сможет даже щедрое в финансовом плане предложение "горожан".

Напомним, Азар уже определился со своим будущим. | soccernews.ru

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