Абрамович может отпустить Азара в "Реал"

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович может отпустить вингера своей команды Эдена Азара в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, на такой шаг российский бизнесмен будет готов пойти в случае, если появится реальная угроза ухода бельгийца в стан конкурентов "аристократов" - "Манчестер Сити". При этом изменить позицию чемпиона Англии в этом вопросе не сможет даже щедрое в финансовом плане предложение "горожан".

Напомним, Азар уже определился со своим будущим. | soccernews.ru