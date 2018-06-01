Абрамович может продать "Челси"

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Абрамович может продать "Челси"

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович рассматривает вариант с продажей клуба, сообщает The Times.

По сведениям издания, российский олигарх больше не намерен вкладывать деньги в "Челси" из-за проблем с получением инвестиционной визы Великобритании.

Отмечается, что Абрамович оценивает клуб в 1 миллиард 200 миллионов евро.

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