Абрамович намерен избавиться от Кепы
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага, скорее всего, покинет клуб.
Как сообщает El Confidencial, продажи вратаря требует владелец клуба Роман Абрамович, который был разочарован поведением игрока в финале Кубка английской лиги.
Напомним, что тогда в матче с "Манчестер Сити" Кепа отказался уходить на замену и в результате "Челси" проиграл в серии пенальти.
Отмечается, что за вратаря вступился наставник команды Маурицио Сарри, однако клуб уже начал поиски замены.
Кепа перебрался в "Челси" в 2018 году. Трансфер голкипера обошелся клубу в 80 миллионов евро.
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|Команда
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|1
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|29
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|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
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|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14