Абрамович намерен избавиться от Кепы

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщает El Confidencial, продажи вратаря требует владелец клуба Роман Абрамович, который был разочарован поведением игрока в финале Кубка английской лиги.

Напомним, что тогда в матче с "Манчестер Сити" Кепа отказался уходить на замену и в результате "Челси" проиграл в серии пенальти.

Отмечается, что за вратаря вступился наставник команды Маурицио Сарри, однако клуб уже начал поиски замены.

Кепа перебрался в "Челси" в 2018 году. Трансфер голкипера обошелся клубу в 80 миллионов евро.

Читайте также: "Челси" подал апелляцию на трансферный запрет. | http://soccernews.ru