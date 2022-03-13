Абрамович нашел хитрый способ, чтобы спрятать свою яхту от санкций

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Абрамович нашел хитрый способ, чтобы спрятать свою яхту от санкций

Российский владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович сумел спасти свою яхту от санкций, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, бизнесмен поручил перегнать 139-метровую яхту Solaris из порта Барселоны в порт Черногории. Балканская страна не входит в Евросоюз, поэтому яхта не может попасть под санкции, наложенные на Абрамовича.

Напомним, что ранее под санкции попал "Челси", который Абрамович теперь не может продать.

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