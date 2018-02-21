Абрамович назвал "Реалу" цену на Азара

Владелец "Челси" Роман Абрамович определился с суммой, которую он хочет получить за Эдена Азара.

Как сообщает Tribal Football, клуб хочет выручить за трансфер бельгийца не меньше, чем 225 миллионов евро.

При этом "Челси" собирается предложить Азару новый контракт с зарплатой 340 тысяч евро в неделю.

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