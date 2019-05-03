Абрамович не планирует продавать "Челси"

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Абрамович не планирует продавать "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович не собирается продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, российских олигарх на сегодняшний день не заинтересован в расставании с этим активом.

Ранее у Абрамовича возникли трудности с продлением британской визы, на фоне чего появились слухи о скором уходе бизнесмена из "Челси".

Абрамович приобрёл "Челси" в 2003 году, после чего команда сумела выиграть 17 трофеев.

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Комментарии

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