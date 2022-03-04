Абрамович не продаст "Челси" за 4 миллиарда фунтов

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Абрамович не продаст "Челси" за 4 миллиарда фунтов

Фото твиттер "Говорит Москва"

Попытка Романа Абрамовича продать "Челси" за 4 миллиарда фунтов - это утопия, пишет журналист Никола Имфельд.

По информации источника, ни один потенциальный покупатель не готов столько платить за лондонский клуб.

Главный претендент в лице американо-швейцарского консорциума предложит за "Челси" гораздо меньше требуемой суммы.

Инвесторы уверены, что Абрамович не будет долго торговаться, поскольку в условиях вероятного введения санкций время работает против него.

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