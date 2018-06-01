Абрамович не собирается продавать "Челси"

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Абрамович не собирается продавать "Челси"

Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович может продать клуб.

Однако источник The Bell, который является близким к олигарху, опровергает все подобные слухи.

Ранее сообщалось, что Абрамович готов продать "Челси" за 1 миллиард 200 миллионов евро.

Читайте также: Проект реконструкции стадиона "Челси" заморожен, возможно, из-за проблем Абрамовича с британской визой. | http://soccernews.ru

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