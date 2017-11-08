Абрамович недоволен отношениями между Конте и игроками "Челси"

Теги челсиантонио контедавид луиз

Абрамович недоволен отношениями между Конте и игроками "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович решил вмешаться в ситуацию внутри своей команды, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, босс "синих" намерен разобраться с причинами отстранения защитника Давида Луиза и другими спорными моментами в коллективе.

При этом Абрамович считает, что у главного тренера Антонио Конте испортились отношения со всеми игроками.   

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И потом прошла информация в сети, что с Конте одно время не общался не только Романчик, но и Грановская. Ну, собственник не очень общается, это понятно, а кто-то же должен разговаривать из топ менеджеров, хотя, если он только просит кого-то купить. то тоже понятно. Кстати, может Ромчику перед встречей надо посмотреть в YouTube Вечерний квартал Артемчик не в курсе.

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Давно пора, может надо быть более терпеливым, не всегда люди могут показывать положительный результат, в конце концов- биоритмы разные

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