Абрамович недоволен отношениями между Конте и игроками "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович решил вмешаться в ситуацию внутри своей команды, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, босс "синих" намерен разобраться с причинами отстранения защитника Давида Луиза и другими спорными моментами в коллективе.

При этом Абрамович считает, что у главного тренера Антонио Конте испортились отношения со всеми игроками.

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