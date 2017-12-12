Абрамович недоволен работой Конте

Теги челсиантонио контеманчестер сити

Абрамович недоволен работой КонтеВладелец лондонского "Челси" Роман Абрамович остался недоволен работой главного тренера своей команды Антонио Конте в текущем сезоне.

В частности, как информирует Daily Mirror, собственник клуба предъявил претензии 48-летнему наставнику в том, что "аристократы" не смогли навязать борьбу "Манчестер Сити" в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги.

Отметим, что после 16 туров "Челси" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от "горожан" на 14 очков.

Не пропустите: "Челси" поборется с "Тоттенхэмом" за хавбека "Эвертона". | soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
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15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
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