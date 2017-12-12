Абрамович недоволен работой Конте

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович остался недоволен работой главного тренера своей команды Антонио Конте в текущем сезоне.

В частности, как информирует Daily Mirror, собственник клуба предъявил претензии 48-летнему наставнику в том, что "аристократы" не смогли навязать борьбу "Манчестер Сити" в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги.

Отметим, что после 16 туров "Челси" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от "горожан" на 14 очков.

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