Абрамович объявил о намерении продать "Челси"

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Абрамович объявил о намерении продать "Челси"
Российский владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович принял решение продать английский клуб.

"Я хочу ответить на все последние слухи вокруг "Челси". Я всегда принимал решения в интересах клуба. В текущих обстоятельствах я решил продать клуб. Это будет в интересах фанатов, сотрудников, спонсоров и партнеров", - сказал Абрамович.

Ранее сообщалось, что российский олигарх хочет получить за клуб не менее четырех миллиардов евро. Впрочем, ему вряд ли сделают предложение, которое превысит два миллиона.

55-летний Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. За этот период клуб завоевал 24 трофея, среди которых пять титулов чемпиона Англии и две Лиги чемпионов.

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