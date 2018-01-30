Абрамович определился с приоритетным кандидатом на замену Конте

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович определился с приоритетным кандидатом на замену главному тренеру своей команды Антонио Конте.

Так, по сведениям испанской прессы, заменить итальянского специалиста российский бизнесмен надеется Луисом Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона". Руководство "аристократов" надеется, что рокировка на тренерском "мостике" позволит сохранить в команде ее лидера Эдена Азара, у которого сложились натянутые отношения с Конте.

Напомним, Жиру таки может перейти в "Челси". | soccernews.ru