Абрамович определился с тренером "Челси" на следующий сезон

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович определился с тренером своей команды на следующий сезон.

Так, по сведениям испанской прессы, собственник "аристократов" принял решение не увольнять нынешнего наставника Антонио Конте. На такой шаг российский бизнесмен пошел после того, как против расставания с итальянским специалистом выступили игроки команды, а также после финансовой оценки последствий его увольнения.

Напомним, "Челси" не отпустил Куртуа в "Реал". | soccernews.ru