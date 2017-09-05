Абрамович остался недоволен трансферной кампанией "Челси"
Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович остался недоволен летней трансферной кампанией своего клуба.
Как информирует испанская пресса, в межсезонье "аристократы" провалили переговоры сразу по нескольким своим трансферным целям. Такая ситуация полностью не устроила российского владельца клуба, который намерен лично разъяснить ситуации, почему в его команде в итоге не оказались Ромелу Лукаку, Алекс Окслейд-Чемберлен и Росси Баркли.
Напомним, Азар хочет, чтобы Коста вернулся в "Челси". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0