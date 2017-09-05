Абрамович остался недоволен трансферной кампанией "Челси"

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Абрамович остался недоволен трансферной кампанией "Челси"Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович остался недоволен летней трансферной кампанией своего клуба.

Как информирует испанская пресса, в межсезонье "аристократы" провалили переговоры сразу по нескольким своим трансферным целям. Такая ситуация полностью не устроила российского владельца клуба, который намерен лично разъяснить ситуации, почему в его команде в итоге не оказались Ромелу Лукаку, Алекс Окслейд-Чемберлен и Росси Баркли.

Напомним, Азар хочет, чтобы Коста вернулся в "Челси". | soccernews.ru

комментарии
Анатолий

Конте конец в этом сезоне,команда и грает в"сухой" футбол.

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