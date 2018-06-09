Абрамович отклонил предложение по продаже "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович отказался от продажи клуба.

Как сообщает Mirror, приобрести лондонский клуб попытался самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф, чье состояние оценивается в 24 миллиарда евро.

По информации ресурса, Рэтклифф регулярно посещает игры "Челси", однако при этом является болельщиком "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Абрамович имел проблемы с британской визой, после чего был вынужден получить гражданство Израиля.

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