Абрамович передумал продавать "Челси"

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Абрамович передумал продавать "Челси"

Российский олигарх Роман Абрамович решил остаться владельцем "Челси", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 53-летний бизнесмен всерьёз раздумывал над продажей клуба, однако отказался от этой идеи по двум причинам.

Во-первых, россиянин не получил достойных, по его мнению, предложений. Во-вторых, его вдохновила успешная игра команды в текущем сезоне.

Абрамович владеет "Челси" с 2003 года, за этот период "синие" выиграли 18 трофеев.

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И передумывает он по три раза в год!

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