Абрамович передумал продавать "Челси"
Российский олигарх Роман Абрамович решил остаться владельцем "Челси", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, 53-летний бизнесмен всерьёз раздумывал над продажей клуба, однако отказался от этой идеи по двум причинам.
Во-первых, россиянин не получил достойных, по его мнению, предложений. Во-вторых, его вдохновила успешная игра команды в текущем сезоне.
Абрамович владеет "Челси" с 2003 года, за этот период "синие" выиграли 18 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7