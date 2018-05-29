Абрамович получил гражданство Израиля

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Абрамович получил гражданство ИзраиляВладелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил гражданство Израиля.

Таким образом, Абрамович сможет посещать Великобританию, так как гражданам Израиля не нужна виза в королевство.

28 мая олигарх получил удостоверение репатрианта (лица, которое вернулось на родину) и удостоверение личности. После получения документов Абрамович покинул территорию страны.

По данным местной прессы, Абрамович также приобрел дом в тель-авивском районе Неве-Цедек.

Состояние владельца "Челси" оценивается в 10,8 миллиардов долларов. Он может стать самым богатым израильтянином. 

Читайте: У Абрамовича возникли серьезные проблемы с британской визой | http://soccernews.ru

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