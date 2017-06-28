Абрамович пообещал выделить Конте 225 миллионов евро на новые трансферы

Теги челсиантонио конте

Абрамович пообещал выделить Конте 225 миллионов евро на новые трансферыГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте встретился с владельцем клуба Романом Абрамовичем, информирует The Sun.

По сведениям издания, наставник "синих" получил гарантии того, что текущим летом на усиление состава своей команды он получит сумму в размере 225 млн евро.

Отметим, что в ближайшее время "Челси", как ожидается, должен подписать Алекса Сандро из туринского "Ювентуса" и Тьемуэ Бакайоко из "Монако".

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