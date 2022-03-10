Абрамович попал под британские санкции. Продажа "Челси" теперь под вопросом

Великобритания объявила о новых санкциях против российских бизнесменов, пишет Reuters.

Среди прочих под ограничения попал владелец "Челси" Роман Абрамович.

С сегодняшнего дня все активы россиянина на британской территории заморожены.

Это значит, что теперь Абрамович не сможет продать "Челси", которым владеет с 2003 года.

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