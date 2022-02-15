Абрамович потерял огромную сумму из-за возможного вторжения России в Украину

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Абрамович потерял огромную сумму из-за возможного вторжения России в Украину

Фото ТАСС / Алексей Никольский

СМИ узнали о гигантских финансовых потерях владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича.

По информации The Times, за один день российский бизнесмен лишился около 695 миллионов евро.

Это произошло из-за резкого падения цен на акции металлургической и горнодобывающей компании Evraz на фоне новостей о возможном военном вторжении России в Украину.

Абрамович с 2006 года владеет 28,6 процента акций Evraz. Их стоимость упала на 29 процентов.

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