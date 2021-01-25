Абрамович прокомментировал увольнение Лэмпарда с поста наставника "Челси"

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Абрамович прокомментировал увольнение Лэмпарда с поста наставника "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского клуба.

"Решение об отставке Лэмпарда было очень трудным для "Челси", не в последнюю очередь из-за того, что у меня прекрасные отношения с Фрэнком. Я отношусь к нему с большим уважением. Фрэнк является очень порядочным и ответственным человеком. Но несмотря на это, мы посчитали, что лучшим решением для клуба будет смена тренера.

Я благодарен Фрэнку за работу и желаю успеха в будущем. Мы всегда будем рады видеть его на "Стэмфорд Бридж", - приводит слова Абрамовича пресс-служба клуба.

После 19 туров "Челси" занимает лишь девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстает от лидирующего "Манчестер Юнайтед" на 11 очков.

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