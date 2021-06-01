Абрамович работает над возвращением Лукаку в "Челси"
Фото: твиттер "Интера"
Владелец "Челси" Роман Абрамович намерен вернуть Ромелу Лукаку из "Интера".
Как сообщает Eurosport, Абрамович уверен, что возвращение бельгийца поможет клубу в борьбе за чемпионство.
Переговоры уже ведутся, но на игрока также претендует "Манчестер Сити", чьи условия более выгодные. Кроме того, новый наставник "Интера" Симоне Индзаги хотел бы сохранить игрока, однако клуб может продать его из-за финансовых проблем.
Отмечается, что в случае возвращения Лукаку может стать самым высокооплачиваемым футболистом "Челси".
Напомним, что Лукаку играл в "Челси" с 2011 по 2014 год, однако за этот период он сыграл всего 15 матчей. В минувшем сезоне Лукаку признан лучшим игроком Серии А.
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