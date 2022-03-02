Абрамович рассказал, на что потратит деньги от продажи "Челси"

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Абрамович рассказал, на что потратит деньги от продажи "Челси"

Российский владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович заявил, что он намерен пожертвовать деньги, полученные от продажи клуба, пострадавшим на Украине.

"Продажа клуба пройдет без спешки, в соответствии со всеми правилами. Я не буду просить клуб погасить кредит. "Челси" для меня никогда не был бизнесом, это была страсть к футболе. Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, в который пойдет весь доход от продажи клуба. Фонда будет создан на благо пострадавшим на Украине. Мы предоставим средства для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку работы по восстановлению", - приводятся слова Абрамовича на официальном сайте английского клуба.

55-летний Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. За этот период клуб завоевал 24 трофея, среди которых пять титулов чемпиона Англии и две Лиги чемпионов.

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