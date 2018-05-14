Абрамович сократит свои расходы на "Челси"

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович сократит свои расходы на клуб, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, на такой шаг собственник "аристократов" решил пойти из-за непопадания своей команды в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В связи с этим вполне вероятно, что ближайшим летом "Стэмфорд Бридж" покинут сразу несколько ведущих игроков прошлогоднего чемпиона Англии.

Напомним, Конте высказался о предстоящем финале Кубка Англии. | soccernews.ru