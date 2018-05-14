Абрамович сократит свои расходы на "Челси"

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Абрамович сократит свои расходы на "Челси"Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович сократит свои расходы на клуб, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, на такой шаг собственник "аристократов" решил пойти из-за непопадания своей команды в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В связи с этим вполне вероятно, что ближайшим летом "Стэмфорд Бридж" покинут сразу несколько ведущих игроков прошлогоднего чемпиона Англии.

Напомним, Конте высказался о предстоящем финале Кубка Англии. | soccernews.ru

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3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
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12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
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