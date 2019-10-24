Абрамович в конце прошлого сезона отказался продавать "Челси"

Ближневосточный консорциум несколько месяцев назад пытался купить "Челси".

По информации The Telegraph, заинтересованная сторона в конце прошлого сезона сделала предложение владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу.

Детали переговоров выяснить не удалось, однако российский миллиардер ответил отказом.

Абрамович владеет "Челси" с 2003 года, за этот период "синие" выиграли 18 трофеев.

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