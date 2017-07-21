Абрамович вмешался в ситуацию с трансфером Матича

Теги манчестер юнайтедчелсинеманья матич

Абрамович вмешался в ситуацию с трансфером МатичаСитуация с возможным трансфером полузащитника лондонского "Челси" Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед", наконец, прояснилась.

Как информирует The Sun, владелец "аристократов" Роман Абрамович дал свое согласие на расставание с 28-летним хавбеком. Однако за своего ключевого игрока чемпионы Англии намерены получить не менее 55-ти миллионов евро.

Напомним, Мората успешно прошел медобследование в "Челси". | soccernews.ru

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