Абрамович вмешался в ситуацию с трансфером Матича

Ситуация с возможным трансфером полузащитника лондонского "Челси" Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед", наконец, прояснилась.

Как информирует The Sun, владелец "аристократов" Роман Абрамович дал свое согласие на расставание с 28-летним хавбеком. Однако за своего ключевого игрока чемпионы Англии намерены получить не менее 55-ти миллионов евро.

Напомним, Мората успешно прошел медобследование в "Челси". | soccernews.ru