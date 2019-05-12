Абрамович вошел в топ-10 самых богатых людей Великобритании

Владелец "Челси" Роман Абрамович поднялся на девятое место в списке самых богатых людей Великобритании, сообщает Sunday Times.

По сведениям источника, состояние российского бизнесмена за год увеличилось более чем на 2 миллиарда евро. Теперь оно составляет около 13 миллиардов.

Стоит отметить, что восьмую позицию занимает еще один россиянин - Алишер Усманов (13,11 млрд). Ранее он владел 30 процентами акций "Арсенала", но в прошлом году продал их американцу Стэну Кронке.

Не пропустите: Азмун, Салах и Шакири попали в список "новых Месси" | http://soccernews.ru