Абрамович впервые не выкупил ложу на стадионе "Челси"



Владелец "Челси" Роман Абрамович впервые за много лет не выкупил ложу на домашнем стадионе "аристократов" "Стэмфорд Бридж", сообщает The Times.

По сведениям издания, такое решение российского олигарха, возможно, связано с его желанием продать клуб.

Ранее сообщалось, что Абрамович готов расстаться с клубом за три миллиарда фунтов.

Напомним, что УЕФА запретил "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон из-за нарушений при трансферах молодых футболистов.

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