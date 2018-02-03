Абрамович выбрал тренера, который заменит Конте

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Абрамович выбрал тренера, который заменит Конте

Владелец "Челси" Роман Абрамович выбрал нового тренера для команды.

Как сообщает Football Italia, выбор Абрамовича пал на наставника "Наполи" Маурицио Сарри. В соглашении итальянского специалиста с неаполитанцами прописана клаусула размером 8 миллионов евро.

Отметим, что контракт действующего тренера "Челси" Антонио Конте действует до лета 2019 года.

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