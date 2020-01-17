Абрамович загорелся желанием приобрести Санчо

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Абрамович загорелся желанием приобрести Санчо

Владелец "Челси" Роман Абрамович определил главную трансферную цель на лето.

Как сообщает The Sun, российский бизнесмен остался впечатлен игрой вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и готов заплатить за его трансфер более 100 миллионов евро.

Отмечается, что Санчо рассматривается как замена Эдену Азару, который летом 2019 года перебрался в "Реал".

В этом сезоне на счету Санчо 12 забитых мячей и 13 результативных передач в 24 играх.

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