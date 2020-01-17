Абрамович загорелся желанием приобрести Санчо
Владелец "Челси" Роман Абрамович определил главную трансферную цель на лето.
Как сообщает The Sun, российский бизнесмен остался впечатлен игрой вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и готов заплатить за его трансфер более 100 миллионов евро.
Отмечается, что Санчо рассматривается как замена Эдену Азару, который летом 2019 года перебрался в "Реал".
В этом сезоне на счету Санчо 12 забитых мячей и 13 результативных передач в 24 играх.
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Источник: "Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14