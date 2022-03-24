Абрамовичу разрешили финансово помочь "Челси"

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Абрамовичу разрешили финансово помочь "Челси"

Фото твиттер "Говорит Москва"

Власти Великобритании выразили готовность ослабить ограничения в отношении "Челси".

По информации Sky Sports, правительство намерено разрешить владельцу Роману Абрамовичу через компанию-учредителя вложить в клуб до 30 миллионов фунтов.

Это позволит поддержать работу "синих", которые из-за санкций испытывают проблемы с наличностью и ликвидностью.

Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. Россиянин попал в британский санкционный список, в результате чего его активы были заморожены.

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