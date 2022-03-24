Абрамовичу разрешили финансово помочь "Челси"
Власти Великобритании выразили готовность ослабить ограничения в отношении "Челси".
По информации Sky Sports, правительство намерено разрешить владельцу Роману Абрамовичу через компанию-учредителя вложить в клуб до 30 миллионов фунтов.
Это позволит поддержать работу "синих", которые из-за санкций испытывают проблемы с наличностью и ликвидностью.
Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. Россиянин попал в британский санкционный список, в результате чего его активы были заморожены.
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|Вулверхэмптон
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|10
|Бернли
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|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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