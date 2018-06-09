Абсолютная неоднозначность перед Чемпионатом Мира: Испания вырывает победу у Туниса

Сборные Испании и Туниса провели свой последний подготовительный матч перед Чемпионатом Мира. Время генеральный репетиций, в которых результат иногда отходил на второе место, прошло. Теперь только большая игра!

В этом матче испанский наставник Хулен Лопетеги наконец смог рассчитывать на игроков "Реала" – Серхио Рамоса и Иско, которые восстанавливались после финала Лиги Чемпионов в Киеве. После того, как эти два исполнителя опять вошли в состав сборной, схема испанцев поменялась с 4-3-3 на 4-2-3-1, и сейчас есть все основания думать, что именно в таком составе и в такой формации "красная фурия" выступит и на самом Чемпионате Мира.

Тунис же ничем особенным не удивил. За исключением нескольких футболистов, на поле вышли все те, кого наставник Набил Маалун наигрывал в предыдущих матчах. Вопросы оставались только по игре: закроются или не побоятся и пойдут атаковать.

Первые 10 минут команды откровенно осторожничали, хотя общий рисунок игры был весьма прогнозированный. Испания сразу забрала себе мяч, начала играть в короткий пас и у Туниса не было ни одного шанса перехватить "круглый снаряд". Хотя при этом первый момент в матче создали именно "орлы Карфагена". На 12 минуте Сасси получил хорошую передачу и пробил в одно касание с приделов штрафной: удар получился не очень сильным и полетел не точно в угол, так что Де Хеа Сумел сложиться и намертво зафиксировать "снаряд".

Испанцы смогли огрызнуться только на 23 минуте, когда Серхио Рамос решил проверить голкипера и, оказавшись возле чужих ворот, пульнул из-за штрафной площади. Мяч пролетел немного выше перекладины.

Через 10 минут свой моменты снова имели "орлы Карфагена". После навеса с левого фланга Слити тянулся за мячом, но не сумел попасть в ворота с пределов вратарской.

На этом действительно опасные моменты в первом тайме закончились. Испанцы продолжили владеть мячом, но так и не смогли ничего получить с этого. Как следствие, ноль ударов в створ ворот в первом тайме. И это ли Испания?

После начала второго тайма в игре обеих команд мало что изменилось. "Красная фурия" опять забрала себе мяч, заставив "орлов Карфагена" обороняться. Но при этом в первые 13 минут второй половины встречи зрители снова не увидели никаких опасных моментов.

Заход на что-то подобное был на 59 минуте, но после подачи с фланга Давид Сильва с близкого расстояние пульнул мяч намного правее дальнего угла. Интересно, что именно эта минута стала знаковой для полузащитника "красной фурии" Серхио Бускетса – это была его 8000-ая минута футболке национальной сборной!

Юбилеи продолжились через 10 минут. Именно тогда свои 8000-ый отрезков по 60 секунд в футболке "фурии рохи" сыграл Жерар Пике. Но на моментах это совсем не отражалось. Испания таки смогла совершить удар в створ ворот, но удар Диего Косты из-за пределов штрафной был столь не опасным, что его сложно назвать даже разминочным.

После 76 минуты и выхода на поле второго нападающего Яго Аспаса Испания заметно активизировалась. В ответ тренер Туниса Набил Маалун выпустил еще одного защитника Йоана Беналуана, заменив вингера Аниса Бадри.

Но все-таки именно замена Хулена Лопетеги оказалась точнее и удачливей. На 84 минуте Диего Коста обыграл нескольких человек в штрафной площадке "орлов" и откатил мяч точно под удар Яго Аспасу. "Круглый" снаряд полетел точно в нижний угол ворот Матлути – 1:0. После этого эпизода Испания имела еще несколько опасных моментов, но толковыми ударами они так и не завершились.

В итоге 1:0 и по игре Испании все еще остаются вопросы. Команда снова катала мяч на чужой половине поля, однако начала создавать хоть какие-то моменты только в конце игры, когда соперник уже устал и был настроен только отбиваться. Становится интересно будут ли игры Чемпионата Мира проходить по такому же сценарию… Ждем начала!

Испания – Тунис – 1:0

Гол: Аспас, 84 – 1:0.

Испания: Де Хеа – Одриосола (Начо, 46), Пике, Рамос, Альба (Аспас, 76) – Бускетс, Алькантра (Коке, 46) – Иньеста, Иско (Васкес, 46), Сильва (Асенсио, 60) – Родриго (Коста, 60).

Тунис: Матлути – Бронн, Мерия, Бен-Юссеф, Маалул (Хаддади, 58) – Скири, Сасси, Хауи (Бен Амор, 62) – Слити (Халифа, 69), Бадри (Беналуан, 78), Бен-Юссеф.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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