"Абсурд и бред". Кокорин ярко высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины

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"Абсурд и бред". Кокорин ярко высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, поделился мнением об уходе защитника петербургского клуба Ярослава Ракицкого из сборной Украины.

"Рак – гениальный футболист, как можно было его не вызывать в сборную? Это абсурд и бред. Я не считаю, что он предал свою страну, перейдя в «Зенит». Ему нужно кормить семью, у него хорошее предложение. Он пришел и выиграл кубки", – сказал Кокорин в разговоре с Александром Алиевым на канале "Кент" в YouTube.

Напомним, что Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины после перехода в "Зенит". Через некоторое время он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего за сборную Украины 30-летний Ракицкий провел 54 матча и забил пять голов.

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