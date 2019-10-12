"Абсурд, миллионы на ветер": Селюк охарактеризовал летние трансферы клубов РПЛ

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о трансферной деятельности отдельных российских клубов минувшим летом.

"Удачные трансферы в РПЛ в этом году? Переход Гогуа в ЦСКА. Конечно, в "Динамо" ко двору пришлись Шарль Каборе и Сильвестр Игбун. Вообще по соотношению "цена-качество" кроме Гогуа некого выделить.

Тот же Гус Тиль в "Спартаке" - неплохой игрок, но он и близко не стоит 15 миллионов евро. А Малком в "Зените"? 40 миллионов за бразильца - абсурд! А зачем "Динамо" платило такие сумасшедшие деньги за Филиппа?! Понятно, в "Боруссии" почти любой игрок в состоянии по воротам нормально пробить. Вот Филипп в первых матчах пару раз и пробил. А дальше - где он? Мотивация у человека пропала, он на всё плюнул. Миллионы на ветер!" - сказал агент.

Стоит отметить, что Гогуа и Каборе являются клиентами Селюка.

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