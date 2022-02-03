Абубукар высказался о Салахе перед очным матчем

Фото: инстаграм Салаха\Автор неизвестен

Форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар поделился мнением об игре нападающего сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамеда Салаха перед очной встречей в рамках полуфинала Кубка Африки.

"Салах проводит отличный сезон в АПЛ, внес вклад в выход своей сборной в полуфинал. Я желаю ему удачи. Пусть победит сильнейший! Но он не производит на меня особого впечатления. Я говорю это прямо, потому что я честный человек, у меня есть свое мнение на вещи. Если бы он производил на меня впечатление, я бы так и сказал. Но он не особо впечатляет меня.

Он хороший игрок, много забивает, но чего-то особенного он не делает. Конечно, он хорош в чемпионате Англии, потому что играет в команде, которая находится на высоком уровне много лет. Он хороший игрок, но не на уровне Мбаппе, например", – приводит слова Абубакара RFI.

Игра между Камеруном и Египтом состоится сегодня, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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