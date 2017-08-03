Абускис: "Приятно победить такую команду, как "Зенит"

Главный тренер "Бней Иегуды" Йосси Абуксис прокомментировал победу своей команды над "Зенитом" (1:0) в выездном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Приятно победить такую команду, как "Зенит". Грустно, что на последних минутах мы не смогли забить второй гол, у нас была возможность пройти дальше. Моя команда выложилась на сто процентов в этом матче, я рад за своих подопечных, мы сыграли на таком прекрасном стадионе и победили. Сезон только начался, мы ещё не вошли в ритм, нам нужно пару матчей, чтобы войти в форму.

Думаю, в первом матче с "Зенитом" мы хорошо играли первые 60 минут, но затем допустили ошибку и пропустили. Второй гол в наши ворота в Тель-Авиве изменил всё. Если бы его не было, сейчас бы мы говорили по-другому. Сегодня я сказал своим игрокам сыграть умно. Если бы мы сразу побежали в атаку, то "Зенит" быстро бы нас наказал. Мы действительно подошли с умом и сыграли достойно", - приводят слова Абуксиса российские СМИ.

Напомним, что по сумме двух встреч израильский клуб уступил со счетом 1:2 и вылетел из еврокубков.

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