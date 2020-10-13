Ace Football назвало самого переоценённого футболиста в истории

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Ace Football назвало самого переоценённого футболиста в истории

Портал Ace Football подвёл итоги голосования за звание самого переоценённого игрока в истории футбола.

Лидером рейтинга стал бывший капитан "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард, в топ-3 также вошли полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и легендарный бразильский форвард Пеле.

Замкнули первую десятку лучшие футболисты современности Криштиану Роналду и Лионель Месси.

1. Стивен Джеррард (Англия) - 23,5% голосов;

2. Поль Погба (Франция) - 22%; 

3. Пеле (Бразилия) - 20%; 

4. Килиан Мбаппе (Франция) - 19%;

5. Диего Марадона (Аргентина) - 18%; 

6. Райан Гиггз (Уэльс) - 16%; 

7. Мохамед Салах (Египет) - 15,5%; 

8. Дэвид Бекхэм (Англия) - 15%; 

9. Криштиану Роналду (Португалия) - 14%; 

10. Лионель Месси (Аргентина) - 13%.

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