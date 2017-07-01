Ачерби может отказаться от переезда в Россию

Теги сассуолозенит санкт-петербург

Ачерби может отказаться от переезда в РоссиюЗащитник "Сассуоло" Франческо Ачерби может перейти в "Зенит".

Об этом заявил сам футболист.

"Зенит"? Пока это только слухи. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Сейчас у меня контракт с "Сассуоло", но я хочу поговорить с руководством по поводу своего будущего. У меня не будет проблем в связи с возможным переездом заграниц", - сказал он.

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