Ачерби может отказаться от переезда в Россию

Защитник "Сассуоло" Франческо Ачерби может перейти в "Зенит".

Об этом заявил сам футболист.

"Зенит"? Пока это только слухи. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Сейчас у меня контракт с "Сассуоло", но я хочу поговорить с руководством по поводу своего будущего. У меня не будет проблем в связи с возможным переездом заграниц", - сказал он.

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