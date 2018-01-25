"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

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"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

Когда Боинг "Три Семёрки" начал заходить на посадку, позади остались почти четырнадцать часов лёта из Рима и где-то три бутылки белого вина, разливаемого бортпроводниками Alitalia без каких-либо ограничений в количестве. Видимо, вино – это последнее, на чём будет экономить итальянский авиаперевозчик, уже не первый год пребывающий в состоянии банкротства. Ну, а пока в Вечном Городе размышляли над тем, как продолжать баловать пассажиров белым сухим и не разориться одновременно, в иллюминаторе виднелся огромный Мехико Сити

Мне доводилось бывать в самых разных городах нашей планеты, но с высоты полёта я не видел более необъятного города, чем столица Мексики. Казалось, что она не имеет границ, и это было близко к истине – где заканчивается Мехико, а где начинаются фавеллы и пригороды, не знают даже местные жители. Население агломерации более двадцати двух миллионов и это только те, кто имеет регистрацию или нечто подобное, позволяющее посчитать их при переписи. Что-то подсказывает, что по трущобам на многочисленных холмах вокруг столицы никто не разгуливал и никакие подсчёты не вёл – миссия попросту невыполнима. 

Самолёт коснулся земли и уже мчался по полосе аэропорта имени Бенито Хуареса (в стране ацтеков, судя по всему, нет учреждений или организаций, которые не были бы названы в честь отца современной Мексики) – путешествие, распланированное ещё полгода назад, набирало обороты и манило новыми впечатлениями. А их было более чем достаточно, уже после первой поездки в местном метро, одна из станций которого находится непосредственно возле аэропорта. Первое, что шокировало – вагоны метро на колёсах, увидев которые можно было цитировать классика – "Таких приколов я ещё не видел, парни!"

Разумеется, одними колёсами дело не ограничивалось. Мексика стала для меня первой латинской страной, поэтому на адаптацию к местному контингенту мне потребовалось больше времени, чем, к примеру, в уже привычной Азии. Поэтому в вагоне метро в каждом втором мне виделись родственники героев Дэнни Трехо, способные достать из неоткуда мачете и устроить разборки в стиле классических голливудских фильмов. Никаких горячих мексиканок, исключительно брутальные ребята с района, плотно забитые татуировками и всем своим видом обозначающие максимальную серьёзность. 

Прогулявшись под вой полицейских сирен (в Мехико это нормально) по не самому благоприятному району, мы добрались до отеля и наконец-то перевели дух. Всё-таки приезжать в новую страну нужно днём, а не вечером. Исключение – Таиланд, а точнее Бангкок, который ночью преображается в лучшую сторону, а днём выглядит как верные фанаты "Арсенала" после очередного трансфера имени Арсена и угасающих надежд на возвращение команды в борьбу за чемпионство. 

На следующий день, придя в себя и немного освоившись, мы взяли курс на "Ацтеку". Посетить легендарный стадион стало обязательным пунктом в нашем путешествии сразу после того, как были куплены билеты. Любой, кому не безразличен футбол, и кто волей судьбы оказался в столице Мексики, попросту обязан прикоснуться к легенде, принимавшей финалы двух чемпионатов мира и наблюдавшей за самыми знаменитыми голами Диего Марадоны. Здесь великий аргентинец продемонстрировал миру руку Бога, после чего забил гол столетия – оба события, если кто не знает, состоялись в эпичном противостоянии с Англией.

Добраться до самого большого стадиона Латинской Америки весьма непросто. Для начала необходимо разобраться в хитросплетениях местного метрополитена, при строительстве которого явно не парились на предмет удобной логистики. Линий много, но связаны они между собой не лучшим образом – ходить придётся много (переходы между станциями бывают очень длинные), попутно разбираясь, куда какая линия ведёт и где нужное направление – единой платформы на станциях нет, у каждого направления своя платформа. По размерам это второй метрополитен в Северной Америке после нью-йоркского и к нему надо приспособиться – передвигаться на нём действительно удобно, учитывая размеры города.

В вагонах нет никакого визуального обозначения, на какой станции сейчас поезд, более того – остановки не объявляются ни то что на английском, даже на испанском. Просто считайте, когда вам необходимо выйти и внимательно следите за надписями непосредственно на станциях. Так, добравшись до конечной одной из линии, мы прошли по указателям к местной электричке – именно она, а не метрополитен, довозит до станции "Estadio Azteca".

Но тут всё не так просто, ибо кассы отсутствуют. Чтобы воспользоваться электричкой, необходимо в специальном автомате купить карточку для проезда, после чего в том же автомате положить на неё деньги. Учтите, что на английском в Мехико практически никто не говорит и без знания испанского здесь будет непросто разобраться.

Справившись с мексиканским чудо-автоматом (не без помощи местных), мы проехали на электричке с десяток остановок и наконец-то оказались на нужной станции. Со стороны "Ацтека" не выглядит столь монументально, как этого ждёшь, но для футбольных стадионов это вполне нормальное явление. 

"Камп Ноу" в Барселоне с улицы также не вызывает особого восторга и не выглядит огромным. Аналогично и с главной мексиканской ареной. Всё дело в том, что поле "Ацтеки" находится на девять метров ниже уровня улицы – то есть часть стадиона скрыта под землей. 

От станции метро к стадиону ведёт мост, на котором просто разит запахом мочи – видимо, мексиканские фанаты не брезгуют справлять здесь нужду в дни матчей. Возможно, на "Ацтеке" есть проблемы с уборными, но проверить это не получилось. После землетрясения стадион закрыт на ремонт, и попасть внутрь нам не удалось, даже несмотря на то, что мы были готовы дать взятку, чтобы нас пропустили. Заплатить было попросту некому – никто из рабочих, пока мы ошивались возле арены, так и не подошёл ко входу и на наши призывы не отреагировал. 

Помимо строителей, на территории стадиона работал только фирменный магазин клуба "Америка", через который тоже можно попасть на стадион – но работники сего учреждения всячески блокировали наши попытки прорваться поближе к легенде – дескать, при всём желании, запрещено.

Смирившись с тем, что на трибуны нам не пройти, мы оценили ассортимент магазина и особенно цены. Так, фирменная футболка "Америки" производства Nike стоит без малого 150 баксов. При этом, если выйти из магазина и пройтись сто метров до палаток, реплику можно купить за копейки – до 10 баксов.

В целом, территория возле "Ацтеки" и одноимённой станции метро больше напоминает базар-вокзал, а не спортивное сооружение с великой историей.

Повсюду стоят палатки, где можно приобрести всё от одежды и футбольной атрибутики до еды и сопутствующих товаров, снуют торгаши и различные персонажи, чей вид деятельности угадать практически невозможно. Разумеется, мы были единственными туристами в округе и вызывали особый интерес, но стоит отметить, что к нам никто не навязывался и назойливо ничего не предлагал.

Мы не попали внутрь "Ацтеки", но всё же прикоснулись к легенде и с чувством хотя бы частично выполнено долга взяли курс на Зону Роса – самый престижный район Мехико, где без проблем можно найти кафе на любой вкус и выпить стопку текилы за знаменитый стадион. Vamos!

Игорь Павелко из Мехико Сити

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